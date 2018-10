Salute, Assobiomedica: “Le nostre tecnologie al servizio dei bambini”

Il presidente di Assobiomedica, federazione di Confindustria che rappresenta le imprese del settore dei dispositivi medici, commenta la partecipazione al primo Medical Device Challenge, promosso dall’associazione e organizzato da Dynamo Accademy per sostenere le attività di Dynamo Camp: “Quando si arriva a Dynamo Camp – spiega Massimo Boggetti – si capisce subito che si tratta di un posto straordinario dove le nostre tecnologie sono al servizio della cosa più preziosa ovvero la salute dei bambini. Quando abbiamo scelto di fare un’iniziativa etica e sociale non potevamo scegliere luogo più adatto. Il comparto dei dispositivi medici è un comparto etico per definizione e il nostro impegno sociale è la dimostrazione che vogliamo continuare lungo questo cammino. 150 persone si sono radunate qui durante questo weekend per partecipare a tre manifestazioni sportive non competitive, Trail, montain Bike e caccia al tesoro, l’obiettivo è quello di divertirci tutti insieme e recuperare il senso del valore di quello che facciamo“.