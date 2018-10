Salute, diabete tipo 1: i carboidrati “il principale substrato energetico” per gli atleti

Uno studio condotto da giovani ricercatori italiani grazie ad un travel grant della Società Italiana di Diabetologia, presentato al congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete, ha rilevato che negli sport di resistenza “anche per l’atleta con diabete i carboidrati rappresentano il principale substrato energetico per la massimizzazione della performance“, spiega Elena Gamarra, dell’unità Diabetologia e Metabolismo della Città della Salute e della Scienza-Le Molinette

Nella ricerca sono stati studiati 8 atleti dilettanti con diabete di tipo 1 con esperienza negli sport di resistenza, che hanno partecipato ad una gara di trail running di circa 3 ore, effettuando 3 o 4 giri di un percorso dissestato in condizioni meteo avverse. E’ stata eseguita una valutazione di variabili metaboliche e di performance atletica prima della gara e alla fine di ogni giro.

Si è scoperto che, per massimizzare la performance in occasione di prestazioni di endurance, nell’atleta con Diabete di tipo 1 è necessario aumentare l’apporto di carboidrati e adeguare il livello di insulinizzazione, per mantenere l’equilibrio tra livello di zuccheri nel sangue, rifornimenti energetici e performance.