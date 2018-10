Salute: Dynamo Camp, prima “Medical Device Challenge” perfettamente riuscita

Perfettamente riuscita all’interno del Dynamo Camp di Limestre (Pistoia) la prima “Medical Device Challenge“: 150 dipendenti delle aziende associate ad Assobiomedica (federazione di Confindustria) nel comparto dei dispositivi medici, si sono divisi in 3 sfide non competitive tra Mountain Bike, Eco Trail e Caccia al tesoro per sostenere le attività di Dynamo Camp.

L’unico scopo era stare insieme divertendosi, nell’ottica dell’impegno sociale che il comparto di Assobiomedica porta avanti da anni.

L’evento è stato realizzato grazie all’organizzazione di Dynamo Academy nell’Oasi naturale del WWF.