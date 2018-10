Salute: un italiano su 10 è obeso, 22 milioni in sovrappeso

In Italia ci sono 22 milioni di cittadini in sovrappeso e 6 milioni di persone con obesità, oltre un italiano su 20 è diabetico (5,5%) e oltre il 66,4% di chi soffre di diabete di tipo 2 presenta anche sovrappeso o obesità: queste condizioni spesso alimentano uno stigma, rafforzato anche dalle convenzioni sociali e dallo stereotipo indotto dalla rappresentazione mediatica. Ecco perché diventa fondamentale che “i media, le istituzioni, l’opinione pubblica e gli operatori sanitari adeguino il linguaggio e le immagini utilizzati sull’obesità e che la ritraggano in modo corretto e accurato, trattandola per quello che è: una malattia e non un problema estetico“: questo l’obiettivo del Manifesto promosso dall’Italian Obesity Network (Io-Net), presentato oggi a Roma e sottoscritto da 10 tra società scientifiche e associazioni pazienti attive nel campo dell’obesità e della nutrizione, in occasione della ‘Campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso’ promossa da Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica), che si celebra il 10 ottobre in 120 centri di dietetica in tutta Italia.

Il Manifesto, voluto da Io-Net e sottoscritto dalle società Amici Obesi Onlus, Adi, Milano Obesity Declaration, Siedp, Simg, Ibdo Foundation, Fo.ri.sie, Sio, Iwa, individua 4 azioni urgenti per contrastare lo stigma e tracciare una road map di 10 punti su cosa e come intervenire per affrontare la patologia in maniera integrata.