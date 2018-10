Salute, Pordenone: caso di meningite in una scuola di Azzano Decimo

Un caso di meningite meningococcica è stato accertato nella scuola primaria Nazario Sauro di Fagnigola di Azzano Decimo (Pordenone). Lo rende noto l’Azienda Sanitaria 5. La persona affetta è una dipendente, che lavora nel plesso. “Martedì scorso eèstata portata in Pronto Soccorso – ha precisato l’infettivologo Massimo Crapis – per alterazione del sensorio e febbre. Subito veniva sospettata una meningite e pertanto è stato avviato il protocollo terapeutico adeguato. Al contempo è stata eseguita notifica di malattia infettiva che ieri mattina è stata inoltrata al Dipartimento Prevenzione Aas5, per le ricerche necessarie a identificare i contatti della paziente, nell’attesa di definire la causa eziologica della meningite? Già ieri mattina, ha aggiunto il medico, le condizioni della paziente “erano nettamente migliorate e, nel pomeriggio, la microbiologia, grazie a un metodo innovativa di ricerca di biologia molecolare, che solo un altro centro, quello di Roma, in Italia sta utilizzando, ci informava sulla presenza del Dna di meningococco”.

Tale informazione molto tempestiva consentiva di semplificare la terapia alla paziente stessa, ma soprattutto, di condividere l’informazione con il Dipartimento di Prevenzione, al fine di pianificare la ricerca e conseguentemente la somministrazione della profilassi, ai contatti stretti della paziente?

Stamani il personale del Dipartimento di Prevenzione era nella scuola elementare Nazario Sauro di Fagnigola di Azzano Decimo, dove la paziente lavora, per somministrare la profilassi antibiotica.

“La meningite meningococcica – ha concluso l’infettivologo – è una malattia che si trasmette attraverso le goccioline di acqua che si emettono con la tosse o lo starnuto, non semplicemente per via aerea, pertanto il rischio viene valutato solo nei contatti più stretti, ovvero che possano essere entrati in contatto con le particelle di saliva della paziente”. Il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Aas 5 Lucio Bomben e un infettivologo incontreranno nel pomeriggio il sindaco di Azzano Decimo Marco Putto, per aggiornarlo sulle azioni intraprese.