Salute e Sport: firmato l’accordo biennale tra CONI e GVM Care & Research

Alti standard di cura per la salute e il benessere: questo l’obiettivo per i prossimi due anni al centro della collaborazione firmata tra l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, presieduto da Giovanni Malagò, e GVM Care & Research, presieduto da Ettore Sansavini.

Un accordo di reciproco impegno per la tutela della salute degli atleti che vedrà i medici GVM collaborare a stretto contatto con l’Istituto, attraverso l’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma fino a prevedere il potenziale coinvolgimento delle altre strutture del Gruppo, presente in 9 regioni in Italia con 26 Ospedali, molti dei quali di Alta Specialità, e 4 Poliambulatori.

Grazie alla convenzione, i pazienti potranno essere visitati negli ambulatori dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport anche dagli specialisti di GVM Care & Research i quali, dopo le prime fasi di diagnosi, indirizzeranno, se necessario, gli atleti presso l’Ospedale San Carlo di Nancy per completare i trattamenti previsti, anche in regime di ricovero privato.

Tecnologie diagnostiche avanzate, tecniche operatorie mininvasive e percorsi di riabilitazione completi saranno le basi sulle quali verranno creati i trattamenti di cura personalizzati.

Un passo importante per il binomio Sport e Salute non solo dal punto di vista sanitario ma anche educativo. L’istruzione accademica farà parte della convenzione e vedrà la promozione dei temi legati alla Medicina dello Sport e dell’Alimentazione in ambito universitario: in agenda la progettazione di percorsi di integrazione per gli studenti nelle attività legate al benessere e alla Medicina sportiva, oltre che programmi di ricerca e promozione di studi specialistici connessi al mondo sportivo.