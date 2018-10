Sanità: un orto terapeutico per i pazienti di Igiene mentale

Inaugurato, oggi, l’orto terapeutico del Servizio Igiene Mentale dell’Asl Napoli 2 Nord in un’area comunale di via Antonino Pio a Pozzuoli, nel quartiere Toiano.

L’orto è stato realizzato in virtù di una convenzione sottoscritta dall’amministrazione comunale di Pozzuoli con l’Asl Napoli 2 Nord per permettere ai pazienti con fragilità psicologiche ed emotive di trovare un po’ di benessere tra il verde.

L’attività di coltivazione avverrà in uno spazio attiguo alla struttura sanitaria e sarà di supporto alle consuete terapie che si mettono ordinariamente in campo. Viene ritenuta una terapia innovativa e di stimolo per questa categoria di pazienti, gia’ sperimentata con successo in altre strutture sanitarie. All’inaugurazione erano presenti tra gli altri il vicesindaco e assessore all’Ambiente Fiorella Zabatta, il direttore sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord Virginia Scafarto, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale Walter Di Munzio.

“Questa è una sfida vinta grazie ad una proficua collaborazione istituzionale e al supporto del sindaco – ha detto l’assessore Zabatta -. Sono sicura che l’esperimento dara’ i suoi frutti. Tali patologie non vanno curate solo con medicinali ma è necessario che la scienza medica sia supportata da rimedi naturali. Gli orti terapeutici si vanno ad aggiungere agli orti didattici già attivi sul nostro territorio, con un obiettivo comune: educare a coltivare la terra e a rispettare l’Ambiente”.