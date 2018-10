Sardegna: a Sassari la Giornata mondiale della salute mentale

La Clinica di Psichiatria di San Camillo apre le sue porte al pubblico per la “Giornata mondiale della salute mentale”, un incontro dedicato alla donna e alla promozione del suo benessere. L’appuntamento è per il 12 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, in occasione dell'(H)-Open day promosso anche quest’anno da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna.

In Italia sono coinvolte le strutture sanitarie e gli ospedali con i Bollini rosa – 110 in tutto e tra questi l’Aou di Sassari – che accoglieranno la popolazione femminile con consulenze, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

«Il nostro obiettivo – afferma Liliana Lorettu, direttrice della Clinica di Psichiatria dell’Aou di Sassari – è sensibilizzare utenti e familiari all’accesso alle cure, alla promozione di stili di vita sani e alla corretta alimentazione, per abbattere i pregiudizi e superare lo stigma che ancora affligge chi soffre di patologie psichiche».

La salute mentale è parte integrante della salute generale, indispensabile per il funzionamento individuale e sociale. Secondo i dati a disposizione di Onda, i disturbi psichici rappresentano il 30 per cento di tutte le disabilità e hanno un impatto pesante sulla qualità della vita, con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Portano spesso a isolamento e solitudine.

Per questo è importante intervenire il prima possibile. «La richiesta di aiuto – sottolinea Liliana Lorettu – è, senza dubbio, il primo passo che la paziente fa con l’obiettivo di affrontare il problema. Si apre per condividere difficoltà, avviare le cure adeguate e migliorare la qualità della propria vita».

In occasione della giornata della salute mentale la struttura di San Camillo garantirà colloqui psichiatrici a quanti, anche senza prenotazione, si recheranno in clinica. Un’occasione per incontrare gli esperti dell’Aou e ricevere indicazioni, informazioni e consigli.