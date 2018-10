Siccità in Australia: il “miracolo” di Harry e Meghan, hanno “portato” la pioggia

Il principe Harry e la moglie Meghan si trovano in questi giorni in Australia, nel loro primo tour ufficiale all’estero: hanno “portato” la pioggia in una regione duramente colpita dalla siccità, un breve temporale si è verificato durante la loro visita in una delle zone più aride del Paese.

“La pioggia è stato un regalo“, ha scherzato Harry con gli agricoltori nel Nuovo Galles del Sud.

Harry e Meghan visiteranno Melbourne giovedì prima di ritornare a Sydney dove il principe presenzierà agli Invictus Games. Lunedì visiteranno Fraser Island, nel Queensland, poi si recheranno alle Fiji, nel Regno di Tonga e in Nuova Zelanda.