Le sigarette fanno male anche all’ambiente: responsabili dello 0,2% delle emissioni di CO2 globali

Secondo un rapporto elaborato dall’Imperial College di Londra, presentato a Parigi alla Conferenza sulla convenzione quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il controllo del tabacco, le sigarette sarebbero responsabili dello 0,2% delle emissioni di CO2 globali. Per produrre le 6mila miliardi di sigarette consumate in un anno, sarebbero necessari 32,4 milioni di tonnellate di tabacco, per cui servono 22 miliardi di tonnellate d’acqua: gli autori hanno dunque rilevato che il settore è responsabile dell’emissione di 84 milioni di tonnellate di CO2 l’anno, di cui circa 21 per la coltivazione, 45 per il trattamento del tabacco e 16 per la manifattura delle sigarette. Al dato va sommata l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche, come pesticidi e metalli pesanti.