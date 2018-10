Sigarette elettroniche: un nuovo studio avvisa sul rischio di esplosione delle batterie con gravi conseguenze per la salute

Le sigarette elettroniche (e-cig) sono dispositivi solitamente alimentati da una batteria che vaporizza liquidi aromatizzati. Questi prodotti stanno diventando sempre più popolari tra le persone di tutte le età, soprattutto tra i più giovani. Alcuni utilizzatori potrebbero vedere le e-cig come un’alternativa sicura alle sigarette tradizionali. Tuttavia, secondo i Centers for Disease Control and Prevention, l’aerosol che i consumatori respirano include sostanze dannose e che creano dipendenza, come nicotina, particelle ultrasottili, aromatizzanti chimici collegati a gravi malattie polmonari, composti organici volatili, metalli pesanti e agenti in grado di causare tumori.

Inoltre, è stato documentato che le sigarette elettroniche alimentate da batterie agli ioni di litio possono prendere fuoco e/o esplodere. Queste esplosioni hanno provocato ferite di vario genere, incluse ustioni di terzo grado, lacerazioni, perdite di parti del corpo (come occhio, lingua e denti)e persino decessi.

Il numero di feriti per esplosioni e ustioni da sigarette elettroniche è stato sottovalutato dalle Agenzie Federali, secondo un nuovo studio della George Mason University. Si ritiene che questi incidenti si verifichino raramente, tuttavia negli USA non esiste un sistema nazionale di controllo per monitorarli. Una nuova relazione, pubblicata su Tobacco Control, ha svelato che negli USA ci sono state più esplosioni di sigarette elettroniche e feriti da ustioni rispetto a quanto stimato nelle relazioni precedenti. Lo studio, condotto dal Dott. Matthew Rossheim, ha utilizzato i dati dell’U.S. Consumer Product Safety Commission e ha stimato 2.035 visite al pronto soccorso per queste cause dal 2015 al 2017. Questa cifra potrebbe essere ancora inferiore ai numeri reali, considerando che probabilmente non tutte le persone che hanno riportato ferite si sono recate in ospedale.

La relazione esorta a migliorare il controllo dei feriti a causa delle e-cig e invita ad una migliore regolarizzazione dei prodotti. Nel frattempo, utilizzatori e astanti potrebbero ancora rischiare gravi ferite a causa dell’esplosione delle batterie non regolamentate dei loro dispositivi.