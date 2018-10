Smog: la Cina vuole cambiare il sistema di allerta

In considerazione del miglioramento della qualità dell’aria degli ultimi anni, l’Ufficio per l’Ambiente di Pechino ha intenzione di eliminare l’allarme blu, il più basso, e di abbassare la soglia per l’allarme arancione.

L’attuale sistema di allarme per l’inquinamento atmosferico, in vigore dal 2016, consta di quattro livelli, con il rosso per il livello più alto di inquinamento, seguito da arancione, giallo e blu. Dall’allarme giallo in su partono una serie di risposte obbligatorie di emergenza tra cui la limitazione della circolazione dei veicoli altamente inquinanti.

La densità media di PM2,5 a Pechino durante i primi 7 mesi di quest’anno è stata di 55 microgrammi per metro cubo, in calo del 14,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Nel 2017, il valore era di 58 microgrammi per metro cubo, il 20,5% in meno rispetto al 2016.