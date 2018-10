Smog Lombardia: stop agli euro 3 diesel a Milano e in altri 213 Comuni

Limitazioni per il traffico a Milano e in altri 213 Comuni della Lombardia sopra i 30 mila abitanti: in vigore da oggi le nuove norme previste dall’accordo siglato dalle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), che prevede lo stop degli euro 0 benzina e fino agli euro 3 diesel.

Il blocco va dal 1 ottobre al 31 marzo, dal lunedi’ al venerdi’, dalle 7.30 alle 19.30. La novita’ riguarda lo stop anche agli euro 3 diesel, che aumenta la platea di veicoli che non possono circolare di 420 mila auto e 160 mila furgoni.

Esclusi dal blocco i veicoli elettrici, ibridi e a gpl, le auto storiche, i motoveicoli e ciclomotori quattro tempi, gli autobus e i mezzi di trasporto pubblico e gli scuolabus, i mezzi della polizia, dei vigili del fuoco, di tutte le forze dell’ordine, le ambulanze e le auto private dei medici e dei veterinari con relativo permesso.

Le regole si sommano a quelle gia’ esistenti dell’Area C milanese e a quelle che arriveranno con l’Area B.