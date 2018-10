Smog Lombardia: ridotto per il meteo e non per il blocco Euro 4 diesel

Le condizioni atmosferiche stanno influendo positivamente sull’abbassamento dei livelli di smog registrati in Pianura Padana che sono al di sotto dei limiti di guardia. Se questa previsione fosse confermata dai dati rilevati dalle centraline, a Milano da venerdi’ sara’ sospeso l’attuale blocco della circolazione delle vetture private euro 4 diesel senza filtro anti particolato.

E’ quanto si legge in una nota dell’assessore lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo. Lo stop e’ scattato automaticamente martedi’, in ottemperanza alle norme del Protocollo Aria che lo prevedono in caso di sforamento del PM10 oltre i 50 microgrammi per metro cubo, per cinque giorni consecutivi.

Cattaneo ha poi criticato la misura dello stop: “Non si può aprire l’ombrello – ha sottolineato Cattaneo – quando ha smesso di piovere. I blocchi effettuati in questo modo creano disagi ai cittadini e non risolvono il problema. Confermo la mia proposta: dobbiamo sostituire gli automatismi vigenti con elementi di valutazione che aiutino a fare scelte piu’ ragionevoli e di buon senso”.

In merito al miglioramento della qualita’ dell’aria, riscontrato in questi giorni, l’assessore ha aggiunto: “Come avevamo previsto, la concentrazione degli inquinanti e’ scesa non per il blocco dei diesel euro 4 ma in virtu’ delle mutate condizioni atmosferiche. Lunedi’ abbiamo registrato 21 microgrammi di PM10 per metro cubo, ieri intorno ai 35 e per oggi, grazie al vento, ci aspettiamo valori piu’ bassi rispetto a quelli del primo giorno della settimana. Non ha senso, quindi, infliggere ai cittadini ulteriori difficolta’ nei loro spostamenti, con provvedimenti ancora piu’ restrittivi”.

Infine l’assessore si prepara a proporre all’esame della giunta lombarda modifiche all’applicazione delle normative regionali anti smog. Misure che si aggiungeranno alle gia’ annunciate deroghe ai divieti alla circolazione, tra cui quelle di esenzione per i diesel euro 3 di proprieta’ di anziani ultrasettantenni, di famiglie con basso reddito (secondo l’indicatore Isee 2018), e per i minibus delle societa’ sportive.