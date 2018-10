Smog Lombardia: stop diesel, deroghe per poveri e anziani

L’apertura della Regione Lombardia alla possibilita’ di escludere per alcune categorie di cittadini i divieti alla circolazione per i veicoli Euro 3 diesel scattati dal primo ottobre, annunciata in un’intervista al Corriere della Sera fa discutere maggioranza e opposizione in Consiglio regionale.

Cattaneo ha annunciato la volonta’ di approvare entro fine mese un pacchetto di deroghe alle limitazioni per i mezzi considerati piu’ inquinanti. Allo studio, ad esempio, deroghe per veicoli che percorrono pochi chilometri e quelle per le persone over 70 e a basso reddito. Il provvedimento a cui si sta lavorando contiene 33 deroghe tra cui quella per i mezzi e i furgoni Euro 3 diesel delle societa’ sportive, fa sapere soddisfatta l’assessore regionale allo Sport Martina Cambiaghi.

“E’ una vittoria della Lega” esulta il consigliere della Lega Andrea Monti, che rilancia proponendo una moratoria al blocco dei diesel Euro 3 almeno fino all’introduzione della scatola nera “per tutelare chi usa poco l’automobile”. Piu’ critico il consigliere regionale dem Pietro Bussolati. “Cattaneo – osserva – ci da’ ragione con un mese di ritardo ed e’ costretto a ricredersi facendo sua l’idea del Pd che proponeva un occhio di riguardo per la popolazione anziana e meno abbiente”.