Smog: scatta a Milano il blocco del traffico per i veicoli Euro 4

Scattato a Milano il blocco del traffico per i veicoli Diesel euro 4, come previsto dal Protocollo Aria: la misura consegue al superamento dei livelli consentiti di polveri sottili PM10 per 4 giorni consecutivi.

Divieto di circolazione dunque per i veicoli privati diesel euro 4, tutti i giorni dalle 08:30 alle 18:30, divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente.

I superamenti del valore limite di 50 microgrammi di PM10 si sono verificati mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.