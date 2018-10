Smog in calo a Milano: via libera ai veicoli diesel Euro 4

Le centraline di Arpa di Milano e Città metropolitana hanno registrato per tre giorni consecutivi l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10) nell’aria sotto la soglia prevista di 50 µg. Per questo da oggi, venerdì 26 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria delle regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) e i veicoli privati diesel euro 4 potranno circolare anche dalle 8.30 alle 18.30. Tolto anche il divieto di superare la temperatura di 19° C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente (classe emissiva fino a 2 stelle compresa).

Restano attive tutte le altre limitazioni previste dal Protocollo regionale Aria.

Per informazioni sulle altre limitazioni è possibile consultare il sito di Regione Lombardia “Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria”.