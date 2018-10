Smog, Ministro Costa: in Italia 80mila morti premature l’anno

“Alcuni dati ci devono far riflettere: secondo l’Agenzia europea per l’ambiente piu’ di 80mila morti premature l’anno, in Italia, sono dovute allo smog nel suo complesso: piu’ della Germania, piu’ dell’Inghilterra. Siamo in pieno codice rosso. L’attuale modello di mobilita’ e’ inadeguato alla conformazione delle citta’, determina problemi ambientali e di salute ed e’ anche del tutto inefficiente. Cambiare e’ doveroso“: lo ha dichiarato il Ministro dell’ambiente Sergio Costa in un’intervista a QN.