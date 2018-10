Smog Padova: scatta l’allerta “arancio”, stop ai diesel Euro 4

Scatta nel Comune di Padova l’allerta “Arancio” prevista dall’Accordo anti–smog del bacino padano: da domani si estende il blocco del traffico ai mezzi diesel Euro 4, fino a data da destinarsi. La decisione è arrivata in seguito a 4 sforamenti consecutivi di Pm10 registrati dalle centraline Arpav da mercoledì 10 a sabato 13.

I mezzi diesel Euro 4 dovranno rimanere fermi dalle 08:30 alle 18:30 finché i livelli di Pm10 non scenderanno sotto i 50 microgrammi per metro cubo, e finché le previsioni meteo dei giorni successivi non saranno favorevoli (giornate di vento o pioggia).