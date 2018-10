Smog Piemonte: a Torino rinviate le restrizioni del traffico

Sono state revocate, a Torino, le nuove misure antismog previste da oggi in diverse regioni del Nord. Nel capoluogo piemontese, dunque, continuano ad essere in vigore le limitazioni permanenti che riguardano, per il trasporto persone, tutti i veicoli Euro 0 e veicoli diesel Euro 1 e 2, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.

Per il trasporto merci, invece, lo stop riguarda tutti i veicoli Euro 0 e veicoli diesel Euro 1 e 2, dal lunedi’ al venerdi’ dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Intanto, questa mattina la Regione Piemonte ha inviato ai Comuni con piu’ di 20mila abitanti che negli ultimi tre anni hanno registrato sforamenti di uno o piu’ valori limite delle polveri sottili e del biossido di azoto, il testo dell’ordinanza tipo approvata venerdi’ scorso.

Tre gli ambiti di intervento: la mobilita’ urbana, che comprende il divieto di circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti; il riscaldamento, legato all’utilizzo dei generatori di calore a biomassa; l’agricoltura. Ciascun Comune dovra’ predisporre la propria ordinanza nei tempi tecnici strettamente necessari. Le misure entreranno in vigore contestualmente all’emanazione dell’ordinanza.