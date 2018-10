Smog, stop agli Euro 4 diesel a Milano: la Regione Lombardia critica la misura

Scatta lo stop agli euro 4 diesel a Milano a causa dell’inquinamento, ma l’assessore lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, non e’ convinto del provvedimento.

Per quattro giorni consecutivi l’Arpa ha registrato valori di polveri sottili oltre il limite consentito dalla legge di 50 mg/mc e sono scattate le misure temporanee di primo livello del ‘Protocollo aria’, definito da un accordo tra le regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna).

In pratica è scattato lo stop agli euro 4 diesel, il divieto di superare i 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. L’assessore Cattaneo ha pero’ mostrato di non essere convinto della misura.

“La nostra logica – ha detto a margine dei lavori del Consiglio regionale – non deve essere quella di rendere impossibile la vita ai cittadini. Dobbiamo contrastare l’inquinamento non la mobilita’”. Cattaneo ha anche lanciato un invito ai cittadini: “Suggerisco di non accendere il riscaldamento finché non è necessario. Sono più efficaci gli incentivi dei divieti”.