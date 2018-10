Smog Veneto: al via lo stop degli Euro 3, ferme 1 milione di auto

Prima giornata di stop ai veicoli diesel euro3 anche in Veneto. o stop, infatti, riguarderà anche i veicoli diesel Euro 3. Questo significa che nella regione rimarrà in garage un veicolo su tre, precisamente 1 milione e 11.364 auto sul parco circolante complessivo. A questi si aggiungono i veicoli commerciali per un totale di 1.218.768 mezzi ‘fuori legge’.

Moltissimi gli automobilisti che fin dalle prime ora del mattino hanno preso d’assalto i centralini delle polizie municipali per chiedere informazioni circa la viabilità e le limitazioni introdotte. Praticamente tutti i comandi di polizia municipale interessati hanno fatto sapere che eventuali numeri o statistiche saranno diffusi nei prossimi giorni ma di non aver comunque registrato alcun tipo di disagio.