I primi classificati nelle tre categorie del Klimahouse Trend 2019 riceveranno un diploma di merito e un ‘Pacchetto premio’ del valore di 5.000,00 euro in visibilità e partecipazione ad iniziative messe a punto dal Politecnico di Milano.

La valutazione delle candidature sarà a cura della giuria di esperti del settore energia-edificio-ambiente , impegnati in progetti di ricerca e sviluppo e realizzazioni di portata internazionale: Ulrich Santa – Direttore Agenzia CasaClima, Andrea Gasparella – Professore Ordinario della Libera Università di Bolzano, Wolfram Sparber dell’Institute of Renewable Energy – EURAC Research, Ingrid Paoletti – Professore Associato Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, Valeria Erba – Presidente Anit, Carlo Calderan – studio CeZ Calderan Zanovello Architetti, Oscar Stuffer – Ceo Solarraum.

– la categoria Timely, rivolta alle aziende che dimostrano una spiccata attitudine a sviluppare prodotti e sistemi in grado di rispondere tempestivamente e concretamente ad esigenze estremamente attuali ed emergenti

Anche quest’anno sono tre le categorie del Klimahouse Trend per ciascuna delle quali verrà decretato un vincitore tematico e, tra queste tre, un vincitore assoluto (Premio Absolute ) :

Promuovere e valorizzare le soluzioni più innovative per una progettazione sostenibile ed efficiente e offrire nuovi impulsi al settore del green building: questo l’obiettivo del Klimahouse Trend , iniziativa di Fiera Bolzano in collaborazione con il Politecnico di Milano, giunto alla sua nona edizione.

Sostenibilità: Bolzano e Politecnico di Milano premiano le aziende più innovative ed efficienti dell’edilizia

