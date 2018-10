Space economy e progetti futuri: ad agosto 2019 la prima missione commerciale operativa con equipaggio

Si è chiusa ieri l’edizione 2018 dello Iac, tenuto a Brema dall’1 al 5 ottobre, per una settimana all’insegna di space economy e voli commerciali, progetti futuri su Luna e Mare, robotica e intelligenza artificiale. Sempre più discusso il tema dello spazio privato, che nei prossimi anni vedrà aumentare le collaborazioni con le principali agenzie spaziali – come hanno sottolineato l’Amministratore Nasa Jim Bridenstine e il Presidente Asi Roberto Battiston.

Eppure le aziende attive nel settore spaziale, SpaceX e Boeing in testa, devono continuare a fare i conti con i ritardi accumulati nella fase di test, che probabilmente faranno slittare le prime missioni – già rimandate a fine 2018 – al 2019. Lo fa sapere l’agenzia spaziale statunitense in una nota, secondo cui la nuova tabella di marcia prevede il primo volo senza equipaggio della navicella Crew Dragon di SpaceX appunto per gennaio dell’anno prossimo. Slitta così anche il debutto con equipaggio, rimandato da aprile giugno 2019: a volare saranno gli astronauti Nasa Bob Behnkene Doug Hurley.

I ritardi – riporta Global Science – non risparmiano neanche i test della navicella Cst-100 Starliner di Boeing: il lancio senza equipaggio, inizialmente previsto per la fine del 2018, è programmato per marzo 2019, mentre per la prima missione manned si punta ad agosto con gli astronauti Nasa Eric Boe e Nicole Aunapu Mann e il pilota Boeing ChrisFerguson.

Se questa nuova tabella di marcia sarà rispettata, annuncia l’agenzia spaziale statunitense, l’aspettativa è quella di realizzare la prima missione commerciale operativa con equipaggio ad agosto 2019, con una seconda tornata a dicembre. Ma non si possono escludere del tutto ulteriori ritardi: “Si tratta di veicoli spaziali nuovi – commenta Phil McAlister, direttore del programma commerciale della Nasa – e quindi le squadre di ingegneri hanno ancora molto lavoro da fare prima che questi sistemi siano pronti a volare.”