Spazio: a Torino la Nasa Space Apps Challenge

Il 20 e 21 ottobre l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino torna ad ospitare per il terzo anno la Nasa International Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale di 48 ore promosso dalla Nasa in tutto il mondo – – si svolgerà in contemporanea in 189 città – per coinvolgere scienziati, creativi e artisti con lo scopo di risolvere sfide che riguardano il pianeta Terra e lo Spazio attraverso molteplici discipline, dalla robotica al design.

La partecipazione è gratuita. La Space Apps Challenge intende coinvolgere persone con competenze trasversali per trovare idee e soluzioni innovative alle sfide dello Spazio e della Terra. A partecipare sono chiamati non solo i profili tech, business, data, design, comunicazione ma anche persone del mondo accademico, imprenditori, studenti e curiosi, indipendentemente dal loro background personale o dal livello delle loro competenze.

Lo scorso anno sono stati oltre 25.000 i partecipanti, che hanno sviluppato e presentato più di 2.000 progetti per rispondere alla sfida lanciata dalla Nasa. Grazie al sostegno del Consolato Generale USA di Milano, saranno premiate le migliori tre idee: al primo classificato sarà conferito un premio di 1.300 euro, al secondo classificato di 1.000 euro e al terzo classificato di 700 euro.