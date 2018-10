Spazio, ESA: il Modulo di Servizio Europeo incontra Orion

Al Kennedy Space Center della NASA, negli Stati Uniti d’America, è in programma un evento il 16 novembre che segnerà l’arrivo del primo Modulo di Servizio Europeo – la centrale elettrica che fornirà alla navicella spaziale Orion della NASA elettricità, propulsione, controllo termico, aria ed acqua.

Per la prima volta, la NASA utilizzerà il sistema di costruzione europea come elemento principale per alimentare una navicella americana, estendendo la cooperazione internazionale della Stazione Spaziale Internazionale allo spazio profondo.

Fabbricato in Europa, il modulo di servizio è stato integrato a Brema, Germania, da dove sarà spedito il 5 novembre negli Stati Uniti, per essere testato e preparato per il lancio. Il modulo è costruito dall’appaltatore principale Airbus, con componenti forniti da aziende di tutta Europa.