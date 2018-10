Spazio: l’ESRIN apre le porte alle scuole

Ogni anno a primavera l’ESRIN apre le porte agli studenti di età compresa tra 8 e 13 anni con una serie di attrazioni per insegnare ed intrattenere. Gli Open Days for Schools 2019 si svolgeranno dall’11 al 15 marzo. Si tratta di una preziosa occasione per ispirare i giovani visitatori ed i loro insegnanti, e per presentare loro i progetti europei di ricerca spaziale attraverso una varietà di attività pratiche.

Le giornate Open Days for Schools ad ESRIN incoraggiano il ragionamento scientifico ed il lavoro di gruppo. Questo è solo uno degli esempi delle attività di divulgazione dell’ESA, che si adopera per portare i giovani ed il pubblico generale più vicini allo spazio.

Accoglieremo gli studenti delle scuole elementari nei giorni 11, 12 e 13 marzo, e quelli delle scuole medie il 14 e 15 marzo. La partecipazione è gratuita, gli insegnanti possono prenotare la visita della durata di una giornata per 25 o 50 studenti (una o due classi). Soltanto un bus per scuola sarà permesso, al fine di consentire ad un maggior numero di scuole di partecipare.

Poiché il numero delle richieste che riceviamo è superiore alla ricettività che possiamo offrire, rigorosi criteri di selezione saranno applicati, in accordo con la nostra banca dati. Le scuole che non hanno ancora avuto l’opportunità di partecipare agli Open Days all’ESRIN avranno la priorità assoluta. Anche alle scuole che arrivano da lontano, e che includono l’ESA come parte del viaggio di istruzione, avranno la priorità. I rimanenti posti saranno assegnati al resto delle scuole – saranno classificate in base alla loro ultima visita (ad esempio scuole che sono venute in visita nel 2015 avranno la precedenza sulle scuole che hanno effettuato la visita nel 2017).

Un programma dettagliato ed informazioni su come inviare la richiesta di partecipazione saranno pubblicati intorno alla metà di gennaio 2019 nella pagina italiana dell’ESA.