Spazio: in Europa una copia della Luna per addestrare gli astronauti

Si chiama “Luna“, ed è una copia in miniatura del nostro satellite: sarà ricoperta di polvere lunare artificiale, riprodurrà le condizioni di luce e gravità lunari e comprenderà anche una base per gli astronauti. Lo scopo è testare la tecnologia per la riconquista della Luna e addestrare gli astronauti.

La copia è realizzata da Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Tedesca vicino al Centro per l’addestramento degli astronauti dell’Esa a Colonia.

“Luna sara’ un ‘parco giochi’ emozionante per testare la tecnologia lunare“, spiega l’astronauta ESA Matthias Maurer, tra i responsabili del progetto.

Gli astronauti saranno collegati a cavi manovrati da gru che consentiranno loro di sperimentare la gravità della Luna: il simulatore si estenderà su una superficie di 1.000 metri quadrati.

L’Europa gioca un ruolo di primo piano nella nuova corsa alla Luna, che ha avuto un forte impulso dopo l’annuncio, lo scorso anno, del presidente Donald Trump, secondo cui l’uomo tornerà a mettere piede sul satellite.