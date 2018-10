Spazio: l’Incontro Ministeriale Intermedio si riunisce a Madrid

I ministri ESA incaricati delle attività spaziali si riuniranno presso il Centro Europeo di Astronomia Spaziale dell’ESA (ESAC) a Villanueva de la Cañada, Madrid, Spagna, per un Incontro Ministeriale Intermedio (IMM18) che si terrà il 25 ottobre 2018.

L’Incontro Ministeriale Intermedio è una pietra miliare sulla strada per Space19+, il prossimo Consiglio ESA a Livello Ministeriale che si terrà a novembre 2019. Il Consiglio fornirà le linee guida al Direttore Generale dell’ESA per sviluppare le sue proposte per i programmi e le attività che saranno sottoposti per decisione a Space19+, e darà al Direttore Generale il mandato di stabilire relazioni appropriate tra l’ESA e l’Unione Europea attraverso la negoziazione con l’UE di un Accordo Quadro Finanziario di Collaborazione.