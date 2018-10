Squalo attacca surfista in spiaggia nudista: lo prende a pugni e riesce a salvarsi

In Australia uno squalo ha attaccato un uomo al largo di una spiaggia nudista: il surfista è riuscito a salvarsi prendendo a pugni l’animale fino a metterlo in fuga.

Il 50enne Paul Kenny, che stava cavalcando le onde al largo di Samurai Beach, 200 km a nord di Sydney, ha riportato ferite alla parte superiore del braccio destro, ed è stato trasportato in ospedale.