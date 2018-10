Stazione Spaziale, Roscosmos: il 3 dicembre il prossimo lancio con astronauti

Roscosmos, l’Agenzia spaziale russa, ha annunciato che i lanci con astronauti, diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, riprenderanno il 3 dicembre dopo il tentativo fallito l’11 ottobre. In precedenza la NASA aveva parlato di un lancio in programma il 20 dicembre.

Il direttore esecutivo di Roscosmos ha dichiarato a Ria Novosti che “l’industria sta facendo sforzi significativi per arrivare al lancio del 3 dicembre“.

La Russia aveva sospeso tutti i lanci a seguito del problema tecnico di inizio mese durante il quale il cosmonauta Aleksey Ovchinin e l’astronauta della NASA Nick Hague erano stati costretti ad abbandonare la missione e rientrare a terra.

I prossimi inquilini dell’avamposto spaziale saranno il russo Oleg Kononenko, il canadese David Saint-Jacques e l’astronauta NASA Anne McClain.

Il personale attualmente sulla ISS (Alexander Gerst dell’ESA, Serena Aunon-Chancellor della NASA, e Sergey Prokopyev di Roscosmos), precisa il direttore esecutivo di Roscosmos, rientrerà sulla Terra “intorno al 20 dicembre” invece che il 13, come previsto.