Terremoti Giappone: azienda ammette falsificazione dei dati di dispositivi sismici

Una compagnia che fornisce equipaggiamenti per proteggere dal rischio sismico gli edifici in Giappone, la KYB (e la sua unità Kayaba System Machinery) ha falsificati i dati collegati ai cosiddetti “smorzatori a olio”, impiegati in circa un migliaio in tutto il Paese: lo ha reso noto il Ministero del Territorio.

Gli assorbitori di shock sismico sono una parte importante del sistema di preparazione nazionale ai terremoti.

Non sono stati divulgati i nomi delle strutture interessate, ma i media locali hanno riportato che tra queste potrebbe esserci anche il Tokyo Skytree, uno degli edifici più alti al mondo (634 metri).

Alla compagnia è stato ordinato di sostituire le parti interessate al più presto possibile.