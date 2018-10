Terremoti e microzonazione sismica, a Perugia un corso di perfezionamento di alta formazione per l’operazione chiave della prevenzione del rischio sismico

Giovedì 25 ottobre, alle ore 11:30, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del Corso di perfezionamento di alta formazione in “Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL)“, per l’anno accademico 2018-2019, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia. Il corso è organizzato e diretto dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Ateneo di Perugia, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, ed è patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) e dalla Fondazione Centro Studi CNG. Il corso, che eroga 15 cfu, è rivolto ai geologi e rappresenta il futuro della pianificazione al fine di prevenire il rischio sismico. Il corso affronta i diversi livelli di microzonazione sismica e consente di valutare la risposta sismica locale che permette la valutazione degli effetti di un evento sismico per un edificio specifico sulla base delle condizioni geologiche e topografiche.

Gli studi di microzonazione sismica analizzano la differente pericolosità sismica locale, individuando quelle zone in cui non è possibile costruire, perché un possibile sisma potrebbe arrecare danni anche a costruzioni solide. La microzonazione sismica ingloba tutte le tecniche e le conoscenze più evolute della geologia. Gli studi di microzonazione sismica sono fondamentali nella fase di progettazione, pianificazione per l’emergenza e ricostruzione dei centri abitati dopo un terremoto. Per questo motivo essa riveste un ruolo di primaria importanza nella fase di ricostruzione, come quella che si sta compiendo nelle zone terremotate dopo gli eventi sismici del 2016-2017.

Durante la conferenza stampa interverranno: Lucio Di Matteo, Direttore del corso; Massimiliano Barchi, Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia; Filippo Guidobaldi, Presidente Ordine Geologi Regione Umbria; Francesco Peduto, Presidente Consiglio Nazionale Geologi e Fabio Tortorici, Presidente Fondazione Centro Studi CNG. La conferenza stampa sarà moderata da Ilenia Inguì, addetto stampa del Consiglio Nazionale Geologi. Il corso di perfezionamento post-laurea è svolto da docenti interni al Dipartimento e da docenti qualificati afferenti ad altri Dipartimenti dell’Ateneo, ad altri Atenei, a centri di ricerca e al mondo delle istituzioni e della libera professione.