Terremoto Amatrice, Pirozzi: “Basta morti, serve un ospedale”

“Ho appena appreso che stanotte una donna di Amatrice è venuta a mancare al Pass di Amatrice, senza che la guardia medica in servizio potesse fare nulla per salvarla“. Così in una nota Sergio Pirozzi, presidente della XII Commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione del Consiglio regionale del Lazio.

“Proprio ieri, durante un evento ad Amatrice, ho evidenziato l’importanza della presenza dell’ospedale per la ricostruzione della vita delle persone che hanno la necessità di avere tutto quello che c’era prima del terremoto, per poter tornare ad una progettualità di lungo periodo. Purtroppo – spiega – questo evento ce ne ribadisce drammaticamente l’importanza.

Saranno gli eventuali accertamenti richiesti dai familiari -ai quali esprimo le mie più sentite condoglianze- a stabilire se la mancanza di un punto di primo intervento durante le ore notturne (che fino al 24 Agosto 2016 era presente) ha influito o meno. Ma di fronte a questa eventualità, non posso non ribadire la necessità impellente e non più procrastinabile di riattivare immediatamente le funzioni salva vita nel PASS provvisorio anche dopo le 21. Non si può continuare a morire ancora di terremoto”.