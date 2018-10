Terremoto Catania: ripresa la circolazione ferroviaria sospesa nella notte

Ripresa alle poco dopo le 8 la circolazione ferroviaria sulle linee Messina – Siracusa e Catania – Palermo, sospesa alle 04:30 dopo la segnalazione della Protezione Civile di un evento sismico avvenuto nei pressi di Santa Maria di Licodia. Dai controlli effettuati dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) alle linee ferroviarie non sono stati rilevati danni. Sono stati 24 i treni interessati dalla sospensione del traffico ferroviario (due Intercity e 22 Regionali), di cui 18 cancellati; ritardi fino a 20′ per gli Intercity e fino a 80′ per i Regionali.