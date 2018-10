Terremoto nel Catanese, Protezione civile: verifiche su chiese e scuole

“Ci siamo concentrati su una prima sommaria verifica della situazione con danni in alcune strutture tra cui le Chiese e le scuole per potere fare riprendere l’attivita’ scolastica lunedi’ e fatto sopralluoghi di agibilita’ negli edifici privati man mano che arrivano le segnalazioni. In questa prima fase ci interessa sapere se ci sono case inagibili, soprattutto nella zona piu’ colpita che e’ quella del centro storico dove le case sono piu’ antiche. Situazione che vale sia per Biancavilla che per Santa Maria di Licodia“: lo ha spiegato, in merito al sisma magnitudo 4.6 verificatosi nella notte nel Catanese, l’ingegnere Giovanni Barbagallo, responsabile della Protezione Civile Sicilia Orientale.