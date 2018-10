Terremoto Centro Italia: prima neve sulle montagne Amatrice, alle porte il 3° inverno nelle casette

Primi fiocchi di neve dell’anno sulle montagne di Amatrice e Accumoli: il crollo termico delle scorse ore non ha risparmiato neppure i luoghi colpiti dal terremoto in Centro Italia. Il manto bianco ha ricoperto i Monti della Laga, che circondano i borghi reatini devastati dal sisma del 24 agosto 2016.

All’orizzonte quindi il 3° inverno nelle casette per gli sfollati alloggiati nelle Soluzioni Abitative d’Emergenza (SAE) nei territori dei Comuni del cratere.