Terremoto Centro Italia: Norcia si è fermata per ricordare la scossa di due anni fa

Questa mattina, alle 07:40 Norcia si è fermata, in un momento di riflessione e preghiera in piazza San Benedetto, per ricordare il devastante terremoto del 30 ottobre 2016, la scossa di magnitudo 6.5 che ha portato distruzione nella città.

Presenti il priore padre Benedetto Nivakoff e l’intera comunità religiosa, il sindaco Nicola Alemanno, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, il vicario generale della diocesi Spoleto-Norcia, mons. Luigi Piccioli e tanti cittadini che si sono riuniti sotto la statua del santo.