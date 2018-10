Terremoto El Salvador: scossa magnitudo 6.3 al largo della costa

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 si è verificata alle 16:23 di ieri ora locale (le 23:23 in Italia) nell’oceano Pacifico, al largo della costa di El Salvador. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a circa 59 km di profondità ed epicentro 93 km sudovest dA Acajutla (USGS).

Non si segnalano al momento danni a persone o cose, e non è stata emessa allerta tsunami.