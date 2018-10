Terremoto Indonesia: evasi 1200 detenuti da 3 prigioni sovraffollate di Palu e Donggala

Almeno 1200 detenuti sono evasi da 3 diverse prigioni in Indonesia, a seguito del terremoto che ha colpito l’isola di Sulawesi: lo ha reso noto il governo.

Una responsabile del ministero della Giustizia ha spiegato che i prigionieri hanno trovato il modo di fuggire dai penitenziari sovraffollati di Palu e Donggala: “Sono sicuro che sono fuggiti perché temevano che sarebbero stati colpiti dal terremoto, questa è sicuramente una questione di vita o di morte per i prigionieri“, ha dichiarato.

Nella struttura di Donggala è divampato un incendio e tutti i 343 detenuti sono fuggiti. La maggior parte erano stati incarcerati per reati di corruzione e droga.