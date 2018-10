Terremoto San Giuliano, Bertolaso: il sacrificio dei bimbi ha insegnato poco

“E’ come se fosse successo la notte scorsa. Non e’ che sia cambiato molto per quello che riguarda il dolore e anche la rabbia per quello che e’ accaduto. Questo sacrificio di questi bambini e di questa insegnante mi sembra che continui ad insegnare molto poco. Continua ad esserci una memoria cortissima nel nostro paese anche per le vicende degli ultimi giorni: 11 morti per un maltempo previsto e preannunciato sono li’ a dimostrare, oltre a tutti i danni materiali che ci sono stati, quanto siamo incapaci di fatto di organizzarci, di gestire meglio un Paese che e’ bellissimo e per questa ragione e’ molto fragile“: lo ha dichiarato Guido Bertolaso, ex Capo della Protezione civile e cittadino onorario di San Giuliano di Puglia, oggi presente nella località molisana per la commemorazione del crollo della scuola Jovine a causa del terremoto del 31 ottobre 2002. “Qui ho fatto quello che potevo quando avevo un ruolo, dei compiti, avevo delle responsabilita’. Questo paese ha saputo raddrizzarsi, ha ricostruito, c’e’ un centro storico molto bello. Di fatto nessun abitante ha lasciato questo territorio che e’ un altro segnale molto significativo del fatto che si sia lavorato bene. Infatti, siccome si e’ lavorato bene non ne parla nessuno. Il mio unico sforzo e’ quello di cercare di diffondere in Italia l’esperienza di San Giuliano in modo che si evitino tragedie del genere e, se si deve ricostruire, ricominciare, si prenda anche questa esperienza come esempio“.