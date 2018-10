Terremoto e tsunami in Indonesia, Onu: 191mila persone hanno bisogno di aiuti umanitari

In Indonesia, a seguito del terremoto e dello tsunami che hanno colpito la regione di Sulawesi, 191mila persone hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria: lo rende noto l”Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari.

Secondo l’agenzia Onu la cifra include circa 46mila bambini e 14mila anziani, molti al di fuori delle zone urbane in cui si stanno concentrando i soccorsi.