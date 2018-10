Torino è capitale mondiale del Climathon:la maratona delle idee sui cambiamenti climatici

Sarà l’Italia il “palcoscenico mondiale” del Climathon di quest’anno, la maratona di 24 ore in cui i “cervelloni” di tutto il mondo lavorano a soluzioni per i problemi ambientali delle città in cui vivono. È infatti Torino ad ospitare l’evento spettacolare, nel corso del quale saranno realizzati collegamenti con diverse delle città che aderiscono al Climathon 2018. Il Climathon Main Stage, dal titolo “The way we change”, seguirà le 24 ore dell’hackathon, che inizierà venerdì 26 ottobre alle 15 e terminerà sabato 27 ottobre.

Una conduzione condivisa, con talk show e interviste, che vedrà alternarsi sul palco personaggi del giornalismo, della gastronomia, della ricerca, i quali illustreranno i molti modi in cui la coscienza ambientale può essere declinata. Tra di essi lo chef vegano Pietro Leemann, il giornalista Federico Rampini (in collegamento da New York), l’archi-star Stefano Boeri, il blogger-scienziato Stefano Caserini. La conduzione è affidata a Paola Maugeri, giornalista e conduttrice televisiva e Marco Cattaneo, giornalista e fotografo, direttore di National Geographic Italia.

Torino è stata scelta per premiare l’impegno verso la sostenibilità e la rigenerazione urbana che sta coinvolgendo l’intera comunità, dai rappresentanti politici alle aziende alle università.

Il Climathon Main Stage è organizzato da EIT Climate-KIC in collaborazione con il Comune di Torino. I partner sono Environment Park, il parco scientifico e tecnologico per l’ambiente e CLEVER, uno dei 7 poli di innovazione della Regione Piemonte. Media Partner è Rai Radio2. Gli sponsor sono Computer Solutions S.p.A., Lavazza e Asja Ambiente Italia; l’evento gode del Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Presente all’appuntamento Kirsten Dunlop, CEO di EIT Climate-KIC, che così spiega la scelta di Torino come sede dell’evento mondiale: “Dopo la positiva esperienza del primo Climathon Main Stage, ospitato dalla Città di Tallinn nel 2017, in concomitanza con la Presidenza di turno dell’UE, abbiamo scelto l’Italia e Torino per l’impegno profuso nella direzione della sostenibilità e della resilienza. Mi auguro che il Climathon Main Stage possa diventare ruolo reale e virtuale per tutte le città e i cittadini impegnati nella comune lotta ai cambiamenti climatici.”

Come sottolinea Chiara Appendino, Sindaco di Torino, “la Città di Torino ha tra i propri indirizzi strategici quello di supportare il sistema economico locale, favorendo la sperimentazione, lo sviluppo e l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative e ad impatto sociale, che contribuiscano a migliorare la qualità della vita dei propri cittadini e ad attrarre nuove imprese.

Il tema ambientale è centrale in questo processo di innovazione. Torino ha posto il tema dell’adattamento climatico e del cambiamento del modello di sviluppo tra le parole chiave delle proprie strategie. Un tavolo di lavoro interno si sta occupando di sviluppare e di attuare azioni di adattamento, prevedendo la loro integrazione nelle politiche quotidiane cittadine in diversi settori, dal verde pubblico ai trasporti, all’urbanistica, alle politiche sociali ed educative. Per questo siamo entusiasti della scelta di ospitare Climathon nella nostra città, quale occasione di confronto e di diffusione di buone idee per il futuro. Climathon ben si affianca all’immagine di Torino quale terreno fertile per l’innovazione, tecnologica e sociale, e come città attenta all’ambiente”.

Soddisfazione è espressa da Angelica Monaco, Direttore di Climate-KIC Italy: “Quest’anno l’Italia si pone come faro internazionale delle innovazioni sui cambiamenti climatici. Grazie al Climathon Main Stage, Torino sarà il luogo reale e digitale dove si connettono i Climathon di tutto il pianeta: una call-to-action rivolta all’opinione pubblica, ai cittadini e alle istituzioni per co-creare dal basso soluzioni, tecnologie e anche app per rispondere agli effetti del clima che cambia. La formula che abbiamo immaginato è quella di un vero e proprio show dal vivo, in cui la divulgazione scientifica si fonde con lo spettacolo e i cui ospiti ci racconteranno in che modo i cambiamenti climatici influiscono sulla loro vita e quali sono le risposte adattive.

“La scelta di Environment Park come sede mondiale per ospitare il Main Stage del Climathon ci riempie di soddisfazione: è un importante riconoscimento a livello internazionale del lavoro che da anni portiamo avanti sul territorio, in Italia e all’estero per lo sviluppo e la promozione delle tematiche cleantech – diceDavide Canavesio, Amministratore Delegato di Environment Park -. Il 26 e 27 ottobre, il Main Stage sarà il catalizzatore delle esperienze di Torino e di oltre 100 città dei sei continenti: un evento di primaria importanza per la sensibilizzazione su massima scala rispetto ai temi della sostenibilità ambientale. Torino e il suo territorio saranno al centro del dibattito e avranno l’opportunità di mostrarsi, una volta ancora, laboratorio attrattivo di idee e di progetti innovativi. Sarà un momento di confronto e di propositività che coinvolgerà istituzioni, centri di ricerca, università, ricercatori, scienziati, studiosi, aziende e cittadini. L’obiettivo è trovare nuove soluzioni per contrastare i cambiamenti climatici e sono sicuro che l’unione delle diverse esperienze e visioni porterà a qualcosa di concreto e utile per il nostro futuro.”