Trasporto aereo: Wizz Air adotta la tecnologia di SITA per la gestione dei bagagli

Wizz Air, la compagnia aerea a più rapida crescita in Europa e la principale compagnia low cost nell’Europa centrale e orientale, ha scelto la soluzione WorldTracer® di SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, per localizzare borse e valigie in ogni fase del viaggio, riducendo le irregolarità, e anticiparne la riconsegna in caso di smarrimento. Un miglioramento che permette ai passeggeri di volare “lasciando a terra” le preoccupazioni per il proprio bagaglio.

Non appena un passeggero Wizz Air segnala lo smarrimento del bagaglio, SITA WorldTracer localizza e individua la borsa o valigia corrispondente e la abbina alla segnalazione. Un risultato reso possibile dalla rete globale di SITA WorldTracer, che oggi è utilizzato da più di 460 compagnie aeree e operatori di terra in più di 2.800 aeroporti di tutto il mondo. Grazie a questa soluzione WizzAir ha ridotto significativamente il tempo impiegato nel rintracciare i bagagli.

Sergio Colella, Presidente di SITA Europa, ha dichiarato: “Secondo il Baggage Report 2018 di SITA, nel 2017 il trasporto aereo ha registrato il traffico record di oltre 4 miliardi di passeggeri, mentre il numero di bagagli disguidati è stato di 5,57 ogni mille passeggeri, il livello più basso mai registrato. Un risultato in cui ha giocato un ruolo determinante la tecnologia, che grazie a continui miglioramenti ha permesso di ridurre drasticamente il tasso di bagagli disguidati rispetto a dieci anni fa, quando erano 18,7 ogni mille passeggeri. Nonostante questo, ancora oggi si verificano irregolarità non prevedibili. In questi casi – sempre più rari – WorldTracer è la soluzione migliore per tracciare e consegnare rapidamente i bagagli disguidati ai legittimi proprietari.”

Diedrik Pen, Executive Vice President e Chief Operations Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Noi di Wizz Air sappiamo che il bagaglio è uno dei punti cruciali per determinare l’esperienza di viaggio dei passeggeri: arrivare a destinazione senza la propria valigia può indubbiamente rovinare il resto del viaggio. Per questo motivo, in quei rari casi in cui si verificano irregolarità, dobbiamo essere certi di poter riconsegnare tutti i bagagli e ridurre al minimo i disagi. È in questo che WordTracer gioca un ruolo fondamentale.”

WorldTracer è una delle tecnologie di Baggage Management di SITA, soluzione ad ampio raggio che consente alle compagnie aeree di avere un maggior controllo dei bagagli in ogni tappa del viaggio e di ridurre il numero di bagagli disguidati.