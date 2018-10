Trump in visita nelle zone colpite dall’uragano Michael, lascia Melania sotto la pioggia senza ombrello

Poco prima di partire verso la Florida devastata dall’uragano Michael, il presidente Donald Trump ha lasciato la First Lady Melania sotto la pioggia senza ombrello: i due stavano salendo sull’elicottero Marine One quando il tycoon, intercettato dai giornalisti, si è fermato a parlare con loro, tenendosi l’ombrello; poi la coppia si è riavvicinata mentre si dirigeva verso l’elicottero, ma l’ombrello è rimasto comunque fisso sulla testa del presidente.

Anche in passato è accaduto qualcosa di simile: a gennaio, salendo sull’Air Force One, aveva lasciato sotto la pioggia sia la moglie che il figlio Barron.