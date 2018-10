Spazio, Trump: buone possibilità per la “space force” dal prossimo anno

In riferimento all’istituzione della “space force“, ci sono “buone possibilità” che avvenga dal prossimo anno: lo ha dichiarato il presidente USA Donald Trump, durante un incontro alla Casa Bianca con la leadership militare statunitense. Secondo il tycoon l’esigenza di questa nuova branca militare “è molto sentita” tra gli uomini in divisa e per questo la Casa Bianca “spingerà il più possibile“: “Si tratta di una cosa molto grande“, ha osservato Trump parlando con il capo del Pentagono James Mattis.