Turista disperso sull’Appennino tosco-emiliano: al via le operazioni di recupero del corpo

In corso le operazioni di recupero del corpo avvistato nella serata di ieri in un canalone dell’Appennino tosco-emiliano nella zona tra il Passo del Lagastrello e il Passo del Cerreto, territorio di Comano, in provincia di Massa Carrara.

L’avvistamento è stato effettuato dai mezzi del Soccorso alpino e dall’elicottero EH 101 del Primo Gruppo elicotteri della Marina Militare di Luni. Si ritiene si tratti del turista della Nuova Zelanda disperso da domenica: era partito nel primo pomeriggio di domenica da Comano con l’intento di raggiungere le vette del crinale. Nel tardo pomeriggio di domenica aveva poi telefonato chiedendo aiuto in quanto, a seguito di una caduta, era finito in un canalone, riportando la frattura a un braccio e contusioni a una gamba.

Il corpo senza vita si trova in fondo a una gola, circa 400 metri più in basso rispetto al sentiero.