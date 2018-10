TV, Rai Scuola: “La storia del cervello”, le complicate origini delle emozioni umane

Un viaggio alla scoperta dei processi di base del cervello che si celano dietro ogni aspetto dell’esperienza umana, dalla memoria alle emozioni, dalla visione alla produzione della coscienza. Lo percorre il documentario in sei episodi “La storia del cervello”, in onda da lunedì 15 ottobre alle 22.00 su Rai Scuola. Con le testimonianze di filosofi, medici, neurochirurghi e pazienti, il primo episodio esplora le complicate origini delle emozioni umane, in termini di aree e cambiamenti chimici del cervello, ricostruendo la storia di come la scienza sia arrivata a comprendere la stupefacente complessità del cervello.