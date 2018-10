TV, Rai Storia: “Cronache dal Rinascimento”, Otranto 1480 – Storia di un assedio

Il 1480 è l’anno della prepotente espansione dell’impero ottomano verso l’Europa e il Mediterraneo. Sulla sua traiettoria, l’Italia lacerata da congiure e lotte intestine fra le più splendide signorie rinascimentali. Il 28 luglio del 1480 un esercito ottomano di circa 18mila uomini sbarca in Puglia, territorio che è sotto la Corona del re di Napoli e occupa la città di Otranto. Qui i Turchi resteranno per 13 mesi fino a quando la peste e la mancanza di rinforzi li costringono ad abbandonare le coste pugliesi. Lo racconta il viaggio nella storia di Cristoforo Gorno con “Cronache dal Rinascimento”, in onda lunedì 15 ottobre alle 21.10 su Rai Storia. In questa avventura c’è il sogno di un sultano affascinato dai fasti dell’antichità, che intende riunificare l’impero romano. Ci sono gli interessi della Repubblica di Venezia. Lorenzo il Magnifico, appena scampato alla congiura dei Pazzi. Un ex gran visir in cerca di gloria. Le mire di dominio sulla Penisola del re di Napoli. Un pontefice spaventato da una possibile avanzata dei Turchi fino a Roma. Alla fine della guerra di Otranto non ci saranno vincitori, se non la peste. Si cercherà di recuperare la gloria almeno dai resti delle vittime, facendone dei “martiri della cristianità”.