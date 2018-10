TV, Rai2: appuntamento con “Niagara”, “Quattro milioni di anni fa… la terra”

Terzo appuntamento con Licia Colò e “Niagara – Quando la natura fa spettacolo”, su Rai2 lunedì 8 ottobre, alle 21.20, con la puntata dal titolo “Quattro milioni di anni fa… la terra”. Dopo “Il regno dell’acqua” e “L’equilibrio possibile”, macrotemi delle precedenti puntate, questa volta si andrà alla ricerca di luoghi che testimoniano nella loro bellezza alcune delle diverse ere geologiche del nostro pianeta, ovvero alcune tappe della sua formazione. Licia partirà dalle Dolomiti trentine, formatesi nel triassico, circa 250 milioni di anni fa in un ambiente marino e tropicale, per andare poi nella Repubblica Ceca, nei pressi di Brno, ed entrare nelle cavità delle Grotte di Punkva e nell’abisso di Macocha profondo 139 metri. Il viaggio indietro nel tempo continuerà poi con l’inviato Alessio Aversa che ci mostrerà una delle ultime foreste primarie in Europa, quella di Bialowieza al confine tra Polonia e Bielorussia, mentre il “cacciatore di emozioni” Luca Bracali proporrà il suo reportage sulla fioritura della lavanda in Provenza realizzato lo scorso agosto. Licia Colò, dopo aver ricordato la figura del naturalista sudafricano Wayne Lotter ucciso dai bracconieri in Tanzania lo scorso anno, concluderà la puntata lungo la costa di Realmonte nell’agrigentino dove a picco sul mare appare la meravigliosa Scala dei Turchi, la famosa falesia bianca calcarea formatasi circa 5 milioni di anni fa. Dunque molto più giovane di “ambra” , il simbolo di Niagara che di anni ne conta ben 20 milioni, ma che rimane comunque anche lei molto giovane rispetto ai 4 miliardi della Terra. Le immagini aeree spettacolari sono naturalmente sempre assicurate da Ely, la mascotte tecnologica che segue Licia in tutti i suoi viaggi.